Detenido el padre del niño desaparecido en Corrientes tras intensa búsqueda

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El niño de 6 años, identificado como N.S.R., que había desaparecido en Corrientes, fue encontrado este martes en el paraje Duraznillo. La búsqueda, que había generado gran preocupación en la comunidad, fue llevada a cabo por un significativo despliegue policial. El hallazgo ocurrió cerca de las 10.30 hs, y se informó que tanto el niño como su padre, Josías Santos Regis, quien fue detenido, se encuentran en buen estado de salud.

La aparición del menor ha traído alivio a familiares y vecinos, quienes habían estado pendientes de la situación. En medio de este contexto, se ha abierto un debate sobre la seguridad infantil en la región y la necesidad de implementar medidas más efectivas para prevenir incidentes similares. La comunidad ha mostrado su apoyo a la familia, mientras que las autoridades locales se comprometen a continuar con la investigación para esclarecer las circunstancias de la desaparición.

Este caso resalta la importancia de la colaboración entre la Policía y la ciudadanía en la búsqueda de personas desaparecidas, un tema que ha ganado relevancia en el país. Se espera que se tomen acciones para garantizar la seguridad de los más vulnerables en la comunidad.