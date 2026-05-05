Colisión de motos en zona sur deja a dos conductores en asistencia médica

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En un accidente ocurrido en la noche del martes, dos motocicletas colisionaron en la esquina de Avenida Monseñor Angelelli y calle Turín en la ciudad de La Rioja. A las 21:25 horas, una motocicleta Motomel Blitz 110 cc conducida por Nicolás Trinchero, de 33 años, impactó con una Honda Wave 110 cc que manejaba Mercedes Luna, de 42 años.

Ambos motociclistas sufrieron heridas, aunque no de gravedad. Trinchero presentó un traumatismo en el hombro derecho y escoriaciones, mientras que Luna tuvo lesiones en sus piernas. Tras la evaluación de los profesionales del DEM 107 en el lugar, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.

En la escena trabajaron efectivos de los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, personal médico y policías, quienes se encargaron de los peritajes y control del tránsito. Este incidente pone de relieve la necesidad de promover la seguridad vial, especialmente en zonas con alta circulación de motocicletas. Las autoridades planean lanzar campañas de concientización para educar a los conductores sobre las precauciones necesarias al transitar.