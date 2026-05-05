Martes, 5 de Mayo 2026
Consecuencias para la policía: investigación por violencia de género en Villa Castelli
Policiales

Consecuencias para la policía: investigación por violencia de género en Villa Castelli

Un efectivo policial de Felipe Varela enfrenta una nueva investigación por desorden y violencia de género, tras antecedentes de conductas similares. Su traslado a la Comisaría de Guandacol genera sospechas de influencias políticas, mientras se asegura la transparencia del proceso judicial.

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Un efectivo policial del Departamento Felipe Varela enfrenta una investigación judicial y administrativa tras ser denunciado por presuntos actos de desorden y violencia de género. Este agente, que ya tenía antecedentes por conductas similares, supuestamente protagonizó el incidente bajo los efectos del alcohol, lo que llevó a una rápida intervención policial.

Su historial incluye episodios graves, como un intento de abuso a un joven y desórdenes en la vía pública, además de una pelea en un local bailable que dejó personas heridas. A pesar de haber sido trasladado anteriormente a Chilecito, regresó hace un mes a la Unidad Regional Primera Valle del Bermejo para desempeñar funciones en la Comisaría de Guandacol.

El regreso del efectivo ha suscitado rumores sobre influencias políticas que facilitaron su traslado, lo cual se encuentra bajo escrutinio tras la nueva denuncia. Las autoridades policiales han asegurado que se implementarán medidas estrictas para garantizar la transparencia del proceso y la seguridad de los involucrados. Desde la Unidad Regional 1° Valle del Bermejo, se confirmó que el implicado ingresó con arresto preventivo y se realizarán actuaciones judiciales y un sumario administrativo dada la magnitud de los hechos.

Etiquetas: felipe varela violencia de género policía chilecito investigación judicial desorden público
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