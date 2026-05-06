Tragedia en Chamical: un incendio cobra la vida de un hombre de 82 años en barrio Usina

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La comunidad de Chamical está de luto tras el fallecimiento de Ramón Domínguez, de 82 años, quien había sido hospitalizado en estado crítico tras un incendio que destruyó su hogar. A pesar de los esfuerzos médicos, las quemaduras y la inhalación de monóxido de carbono resultaron en su deceso.

El incendio, ocurrido en el barrio Usina, se propagó rápidamente, causando daños totales en la vivienda. En el momento del siniestro, Domínguez estaba acompañado por otra persona de la misma edad, quien también recibió atención médica urgente. Los Bomberos Voluntarios Ciudad de Chamical y el personal de emergencias trabajaron intensamente para controlar las llamas y proteger las propiedades cercanas.

El suceso ha generado gran consternación entre los vecinos, quienes habían iniciado cadenas de oración por la recuperación de Domínguez. Este trágico evento ha resaltado la vulnerabilidad de los adultos mayores ante incendios, lo que ha llevado a las autoridades locales a reflexionar sobre la necesidad de mejorar las medidas de prevención de incendios en la comunidad.

Se espera que en breve se den a conocer más detalles sobre el estado de salud de la otra persona afectada, que también fue hospitalizada tras el incidente.