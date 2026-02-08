Comunidad de La Rioja clama justicia tras la trágica muerte de un motociclista en Ruta 38

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La comunidad de La Rioja se encuentra en estado de conmoción tras el fallecimiento de Luciano Martín Paredes Arias, un joven de 23 años, quien sufrió un grave accidente en la Ruta Nacional 38 el domingo por la mañana. Su motocicleta colisionó con un colectivo frente al barrio Agrupación Gaucha I. A pesar de haber sido trasladado de urgencia al hospital, su deceso fue confirmado debido a las graves heridas.

El accidente ha generado una fuerte indignación social, especialmente tras conocerse que Luciano estaba acompañado por un grupo de personas que, después del choque, lo abandonaron en la ruta y huyeron sin brindarle asistencia. Esto ha provocado un llamado al esclarecimiento de los hechos y un marcado repudio en la comunidad.

Las autoridades están llevando a cabo investigaciones judiciales para determinar las circunstancias del siniestro y establecer responsabilidades tanto por el choque como por el abandono posterior. Familiares, amigos y vecinos se han movilizado para expresar su dolor y reclamar justicia por la pérdida de Luciano, recibiendo apoyo de diferentes sectores de la sociedad.