Lunes, 19 de Enero 2026
Conductor accidentado en La Rioja: cae al río tras desviar en calle Libertad
Un joven de 28 años cayó con su Volkswagen Suran en un vacío en la calle Libertad de la capital. Afortunadamente, salió ileso, pero el incidente resalta la necesidad de mejorar la señalización vial.

Un automóvil Volkswagen Suran cayó al vacío en la ciudad capital de La Rioja, pero su conductor, un joven de 28 años, salió ileso del incidente. El accidente ocurrió en la calle Libertad, donde el vehículo terminó atrapado en la defensa del río. A pesar de que el joven no sufrió lesiones, se están investigando las causas del suceso.

Las autoridades locales respondieron rápidamente al incidente, llevando a cabo un operativo preventivo para asegurar que no existieran más riesgos en la zona. Las tareas de remoción del automóvil se realizaron de manera ágil, garantizando la seguridad de los transeúntes. Este tipo de eventos resalta la importancia de la señalización vial y la atención al conducir, especialmente en áreas con condiciones complicadas.

La comunidad ha expresado su preocupación por la seguridad en las vías, y se espera que tras la investigación se implementen medidas para evitar futuros accidentes similares. La colaboración entre ciudadanos y autoridades es clave para mejorar las condiciones de tránsito y prevenir situaciones de riesgo en la capital provincial.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito seguridad vial tránsito autoridades locales
