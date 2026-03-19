Jueves, 19 de Marzo 2026
Demoras en el caso de Jéssica: el impacto de la investigación en la comunidad riojana
Policiales

Demoras en el caso de Jéssica: el impacto de la investigación en la comunidad riojana

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja inicia actuaciones por el femicidio de Jéssica Verónica Mercado y ante demoras en resoluciones judiciales. Además, se investigará una denuncia por violencia laboral en el ámbito judicial. Las decisiones buscan mejorar el servicio de justicia y garantizar condiciones adecuadas para los empleados.

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El Tribunal Superior de Justicia ha iniciado actuaciones relacionadas con un caso de femicidio y ha tomado medidas ante la demora de una magistrada en la resolución de un caso. Estas acciones son parte de un Acuerdo de Superintendencia establecido el 11 de marzo de 2026, con el fin de mejorar el funcionamiento del sistema judicial.

En el marco del femicidio de Jéssica Verónica Mercado, se han solicitado informes al Ministerio Público Fiscal, a la Policía de la Provincia y a diversos juzgados involucrados. El objetivo es analizar la intervención de los organismos en el caso y evaluar posibles medidas disciplinarias.

Asimismo, se ha declarado la pérdida de competencia de una magistrada por no cumplir con el plazo legal para dictar una resolución. Las actuaciones se remitirán al subrogante correspondiente. Además, se abrirán actuaciones para investigar una denuncia de violencia laboral presentada por empleados judiciales, reafirmando el compromiso del Alto Cuerpo con la dignidad y condiciones laborales de los trabajadores en el ámbito judicial.

Etiquetas: la rioja tribunal superior de justicia femicidio violencia laboral justicia derechos humanos
TL;DR

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