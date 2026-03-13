Desarticulan red de estafas en La Rioja: más de 275 millones en juego

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un operativo realizado el miércoles 11 de marzo resultó en la detención de un hombre en La Rioja, acusado de cometer estafas que habrían perjudicado a la empresa constructora Maggiora S.A. en 275 millones de pesos. La captura fue posible gracias a la colaboración entre las fuerzas de seguridad locales y las autoridades de Buenos Aires, dado que existía un pedido de captura a nivel nacional.

La Dirección General de Investigaciones, a través del Departamento Cibercrimen y la División Delitos Económicos, llevó a cabo la detención alrededor de las 13.30 horas, tras recibir una solicitud de ayuda desde Buenos Aires. El imputado había estado prófugo desde que se presentó una denuncia por defraudación a finales del año anterior, específicamente el 29 de octubre de 2024.

El caso se encuentra bajo el artículo 173 del Código Penal Argentino, que se refiere a la defraudación. La magnitud de la estafa ha requerido la intervención de brigadas especializadas, ya que el monto involucrado afecta significativamente la integridad económica de la empresa. Tras su arresto, el sospechoso fue trasladado a la Alcaidía Cavia de Palermo, donde permanecerá bajo custodia a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, dirigido por el juez Adrián Litvack.

Este hecho ha suscitado preocupación en el sector empresarial de La Rioja, resaltando la importancia de la cooperación entre provincias para enfrentar delitos económicos. Las autoridades locales han manifestado su compromiso de trabajar conjuntamente para prevenir y desarticular actividades delictivas que impactan en la economía regional.