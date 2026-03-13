Viernes, 13 de Marzo 2026
Motociclistas implicados en accidente en La Rioja capital: un herido en el lugar
Policiales

Motociclistas implicados en accidente en La Rioja capital: un herido en el lugar

Un choque de motocicletas en La Rioja dejó a un hombre de 60 años con dolor en la pierna. Este incidente resalta la urgencia de campañas de concientización sobre seguridad vial.

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Un choque de motocicletas en La Rioja dejó un herido, reportó la policía. Las motos involucradas fueron una de 110cc y otra de 150cc, la cual era conducida por un hombre de alrededor de 60 años. A pesar de la colisión, solo se registraron daños materiales.

El conductor de la moto de mayor cilindrada recibió atención del servicio de emergencias debido a un dolor en su pierna, aunque no se especificaron las causas del accidente. Este incidente pone de manifiesto la recurrente problemática de los accidentes de tránsito en la provincia, resaltando la necesidad de campañas de concientización sobre seguridad vial.

Autoridades locales han expresado su preocupación por el aumento de estos eventos y han implementado medidas para mejorar la seguridad en las rutas. Estas incluyen controles en puntos estratégicos y la promoción de la educación vial, especialmente para motociclistas, que son un grupo vulnerable en las estadísticas de siniestralidad.

La comunidad espera acciones efectivas que reduzcan la siniestralidad y mejoren la seguridad para todos los usuarios de las vías, instando a los conductores a respetar las normas de tránsito y a ser conscientes de su responsabilidad.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito motocicletas seguridad vial campañas de concientización autoridades locales
TL;DR

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