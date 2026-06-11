Jueves, 11 de Junio 2026
Policiales

Accidente en General San Martín: hombre sufre herida por disparo accidental

Un hombre resultó herido de gravedad por un disparo accidental mientras practicaba tiro en el departamento General San Martín, San Luis. Las autoridades investigan el incidente y resaltan la necesidad de seguir protocolos de seguridad en el uso de armas.

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Un hombre resultó herido por un disparo en una pierna mientras manipulaba un arma de fuego en una zona rural del departamento General San Martín, en la provincia de San Luis. El incidente ocurrió durante una práctica de tiro y se está investigando si fue accidental. La situación fue reportada cuando una mujer se dirigió a un puesto de control policial en busca de ayuda urgente.

Al llegar, las autoridades constataron la gravedad de la lesión y trasladaron al herido a un centro de salud en la localidad de Candelaria. Allí recibió atención inicial, pero debido a la complejidad de su estado, fue derivado a un hospital con mayores recursos. En el momento de la asistencia, el hombre estaba consciente.

La policía ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Las primeras indagaciones sugieren que no hubo participación de terceros en el accidente. Este evento pone de relieve la necesidad de seguir estrictas medidas de seguridad al utilizar armas de fuego, especialmente en campos de tiro.

Las autoridades locales han instado a la comunidad a adoptar protocolos de seguridad para prevenir riesgos en estas prácticas comunes en diversas regiones del país. Se espera que la investigación arroje recomendaciones que contribuyan a evitar futuros incidentes similares.

Etiquetas: san luis accidente de tiro herido seguridad armas de fuego policía
TL;DR

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