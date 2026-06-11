Detenidos tras un control: dos hombres intentaban evadir la justicia en La Rioja

Durante un operativo policial en La Rioja, dos individuos intentaron evadir un control y se ocultaron, generando preocupación por la seguridad vial y el aumento de delitos. La policía intensifica sus patrullajes para mejorar la seguridad en la zona.

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La Policía de La Rioja realizó un operativo que resultó en la detección de dos hombres sospechosos que intentaron eludir un control en motocicleta. Al notar la presencia del móvil policial, ambos individuos se ocultaron entre la maleza, pero fueron localizados rápidamente por los efectivos.

Uno de los implicados, Rodrigo Esteban Páez, de 30 años, confesó que se escondieron por miedo a que le retuvieran la moto. Este tipo de situaciones son comunes en la región, donde se han intensificado los operativos para prevenir robos de motocicletas y mejorar la seguridad vial.

Las acciones policiales forman parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno provincial para crear un ambiente más seguro para los ciudadanos. En meses recientes, se han implementado campañas de concientización sobre el respeto a las normas de tránsito.

A medida que aumentan los patrullajes, también se han observado más casos de personas que intentan evadir los controles, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia. La situación refleja un desafío en la comunidad, donde se busca un equilibrio entre la seguridad pública y la percepción de libertad individual.