Viernes, 13 de Marzo 2026
La Justicia brinda protección a víctima de violencia de género en La Rioja
Policiales

La Justicia brinda protección a víctima de violencia de género en La Rioja

La Justicia de La Rioja otorga un botón antipánico a Tamara, víctima de violencia de género, tras un año de espera y amenazas constantes. La búsqueda del agresor, prófugo, se intensifica.

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La Justicia de La Rioja ha tomado medidas en un caso de violencia de género tras la denuncia de Tamara, quien había estado esperando protección durante más de un año. La situación se volvió crítica cuando su expareja, actualmente prófuga, continuó amenazándola. La abogada de la víctima, Celeste Maidana, confirmó que el juez Barría otorgó un botón antipánico para salvaguardar la seguridad de Tamara, madre de un niño con discapacidad.

El caso adquirió notoriedad luego de que se difundiera un video en el que Tamara exponía su vulnerabilidad, lo que generó una gran repercusión en la comunidad. Maidana expresó su preocupación por los tiempos de respuesta de la justicia, indicando que la demora puede poner en peligro a las víctimas. “No está siendo tan rápida la justicia para estos casos de extrema urgencia”, afirmó.

La defensa de Tamara también ha señalado el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte del agresor. Ante este escenario, la abogada adelantó que se continuarán las acciones legales necesarias en los ámbitos penal y civil para asegurar los derechos de su cliente y su hijo.

Etiquetas: la rioja violencia de género botón antipánico justicia protección a la víctima denuncia
TL;DR

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