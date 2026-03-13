Allanamiento en barrio Nuevo ATP: importante operativo policial y elementos incautados

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En un operativo realizado por la Comisaría Séptima, se llevaron a cabo acciones en la zona norte de la capital riojana en el marco de una investigación por presunta estafa y hurto. Durante el allanamiento en una vivienda del barrio Nuevo ATP, se incautaron un automóvil Volkswagen Gol y dos impresoras, considerados clave para el avance de la causa.

El procedimiento se ejecutó bajo las directrices del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2, que investiga los delitos mencionados. Según el informe oficial, el allanamiento se realizó cumpliendo un oficio judicial, y los elementos secuestrados fueron inmediatamente puestos a disposición del magistrado correspondiente.

Las autoridades informaron que los objetos incautados permanecerán en resguardo judicial hasta que la justicia disponga lo contrario. Este tipo de operativos refleja el compromiso de las autoridades con la lucha contra la criminalidad, y se espera que en los próximos días se obtengan más pruebas para esclarecer la situación.