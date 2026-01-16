Sábado, 17 de Enero 2026
Descubren impactantes evidencias en el allanamiento a la casa de Luis Cavanagh
Un allanamiento en la casa de Luis Cavanagh reveló municiones y elementos de armas, aunque no se encontró la pistola calibre 9 mm. La situación es considerada de alto riesgo por el Centro de Asistencia a la Víctima.

El allamiento en la vivienda de Luis Cavanagh, ex pareja de la actriz Romina Gaetani, se realizó el jueves 15 de enero en Tortugas Country Club, Pilar. La medida tenía como objetivo la búsqueda de una pistola, la cual está declarada en el domicilio donde ambos convivían. Si bien Gaetani nunca fue amenazada con el arma, se secuestraron un cargador con municiones y una réplica de la pistola.

El Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal había calificado a Gaetani como de “alto riesgo”, debido a las conductas celosas y controladoras de Cavanagh. Según los informes de medios, se encontraron municiones, vainas servidas y varios elementos relacionados con armas, aunque la pistola de 9 milímetros no fue hallada en el operativo.

La situación se complicó cuando, al intentar comunicarse con Cavanagh, este alegó estar de vacaciones en el sur. En el acta del procedimiento se menciona que se tuvo que ingresar a la vivienda tras encontrar una ventana balcón sin traba de seguridad, lo que generó suspicacias sobre la situación en la que se encontraba la actriz.

Etiquetas: argentina violencia de género allanamiento pilar romina gaetani luis cavanagh
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

