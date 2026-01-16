Descubren impactantes evidencias en el allanamiento a la casa de Luis Cavanagh

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El allamiento en la vivienda de Luis Cavanagh, ex pareja de la actriz Romina Gaetani, se realizó el jueves 15 de enero en Tortugas Country Club, Pilar. La medida tenía como objetivo la búsqueda de una pistola, la cual está declarada en el domicilio donde ambos convivían. Si bien Gaetani nunca fue amenazada con el arma, se secuestraron un cargador con municiones y una réplica de la pistola.

El Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal había calificado a Gaetani como de “alto riesgo”, debido a las conductas celosas y controladoras de Cavanagh. Según los informes de medios, se encontraron municiones, vainas servidas y varios elementos relacionados con armas, aunque la pistola de 9 milímetros no fue hallada en el operativo.

La situación se complicó cuando, al intentar comunicarse con Cavanagh, este alegó estar de vacaciones en el sur. En el acta del procedimiento se menciona que se tuvo que ingresar a la vivienda tras encontrar una ventana balcón sin traba de seguridad, lo que generó suspicacias sobre la situación en la que se encontraba la actriz.