Detención en Famatina: empleada del Registro Civil implicada en robo a jubilado
Detención en Famatina: empleada del Registro Civil implicada en robo a jubilado

Una mujer de 50 años, empleada del Registro Civil en Famatina, fue detenida tras robar un celular a un jubilado de 77 años. La policía realizó un allanamiento en el barrio Talleres, aunque no se encontró el teléfono. La causa está bajo la intervención del juez Marcelo Carrizo y el fiscal Ariel Ormeño.

Una mujer de 50 años, empleada del Registro Civil, fue detenida en Famatina por su supuesta implicación en el robo de un teléfono celular a un jubilado de 77 años. La detención se llevó a cabo tras un allanamiento en el barrio Talleres, cerca de la medianoche del jueves, en cumplimiento de una orden del Juzgado de Instrucción N° 2.

El robo habría ocurrido en las oficinas del Registro Civil de Plaza Nueva, donde el jubilado realizaba trámites. Aunque no se encontró el teléfono durante la requisa en el domicilio de la sospechosa, se procedió a su detención para proteger la investigación, tal como lo establecía la orden judicial firmada por el juez Jorge Jalil.

La mujer fue trasladada a la comisaría y quedó a disposición del magistrado. La causa está bajo la intervención del juez Marcelo Carrizo y del fiscal Ariel Ormeño, quienes evaluarán el futuro de la detenida según las pruebas que se presenten en los próximos días. La búsqueda del teléfono robado continúa.

