Detención en Famatina: empleada del Registro Civil implicada en robo a jubilado

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Una mujer de 50 años, empleada del Registro Civil, fue detenida en Famatina por su supuesta implicación en el robo de un teléfono celular a un jubilado de 77 años. La detención se llevó a cabo tras un allanamiento en el barrio Talleres, cerca de la medianoche del jueves, en cumplimiento de una orden del Juzgado de Instrucción N° 2.

El robo habría ocurrido en las oficinas del Registro Civil de Plaza Nueva, donde el jubilado realizaba trámites. Aunque no se encontró el teléfono durante la requisa en el domicilio de la sospechosa, se procedió a su detención para proteger la investigación, tal como lo establecía la orden judicial firmada por el juez Jorge Jalil.

La mujer fue trasladada a la comisaría y quedó a disposición del magistrado. La causa está bajo la intervención del juez Marcelo Carrizo y del fiscal Ariel Ormeño, quienes evaluarán el futuro de la detenida según las pruebas que se presenten en los próximos días. La búsqueda del teléfono robado continúa.