Incendio total de colectivo de Rioja Bus: afortunadamente, sin heridos

Un incendio devastador afectó a un colectivo de Rioja Bus en la ciudad de La Rioja este jueves al mediodía, generando gran conmoción entre los vecinos y conductores de la zona. Las llamas se propagaron rápidamente, consumiendo por completo la unidad en pocos minutos. El incidente ocurrió en el acceso a la avenida Alem, que conecta el centro con el sector Norte.

Se implementó un operativo de seguridad que incluyó la interrupción del tránsito en la zona para permitir el trabajo de los equipos de emergencia. Aunque no se reportaron heridos, las pérdidas materiales fueron totales, lo que representaría un significativo impacto económico para la empresa estatal. Las autoridades están a la espera de los resultados de las pericias técnicas para determinar el origen del incendio.

Este evento resalta la necesidad de contar con protocolos de seguridad eficaces en el transporte público y realizar mantenimientos preventivos para evitar futuros incidentes similares.