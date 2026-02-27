Un falso psicólogo arrestado en La Rioja por ejercer ilegalmente y certificar sin matrícula

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un hombre, identificado como Ruarte, ha sido detenido y formalizado por ejercer ilegalmente como psicólogo en San Juan y La Rioja. La investigación fue impulsada por una denuncia presentada por el Colegio de Psicólogos, que evidenció que Ruarte realizaba entrevistas y emitía certificados sin contar con el diploma oficial ni la matrícula habilitante.

El ayudante fiscal Rodrigo Herrera indicó que la situación se descubrió cuando el acusado extendió un certificado para justificar inasistencias escolares de una adolescente. Este hecho generó preocupación, ya que el Colegio de Psicólogos de La Rioja había alertado a la comunidad sobre la actividad del imputado. A pesar de ello, la justicia se centró inicialmente en la denuncia realizada en San Juan.

La justicia decidió otorgar la suspensión del proceso a prueba por un año, durante el cual Ruarte deberá cumplir con reglas de conducta y requerir autorización judicial para salir de la provincia, dado que tiene domicilios en ambas provincias. Esta resolución establece un precedente importante en la lucha contra el ejercicio ilegal de la profesión y subraya la necesidad de regular la salud mental.