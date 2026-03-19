Detenido en Aimogasta un joven por robo calificado: enfrenta la Justicia ahora.

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Un joven de 20 años fue detenido en Aimogasta, vinculado a un robo calificado. La captura, llevada a cabo por el Departamento de Investigaciones, se realizó tras una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción N° 2.

El detenido, de apellido Benítez, fue localizado en el centro de la ciudad y está a disposición de la Justicia. La causa penal, que actualmente se encuentra bajo investigación, está caratulada como “Hurto Calificado”. El procedimiento se llevó a cabo siguiendo todos los pasos legales para garantizar la integridad del detenido.

Tras su arresto, Benítez fue trasladado para realizar el examen médico correspondiente antes de ser llevado a la Alcaidía de Comisaría de Aimogasta, donde permanecerá privado de su libertad. Se espera que en los próximos días se defina su situación procesal.