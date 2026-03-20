Detenido en Chilecito un estafador buscado por la justicia tras operativo policial

La Policía de Chilecito logró la detención de un hombre de 45 años que tenía un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Instrucción N° 2. El arresto se produjo este viernes, gracias a la identificación realizada por el Cabo 1° Hugo Romero, quien se encontraba de franco y reconoció al sospechoso en la esquina de calle Gobernador Motta y avenida Pelagio B. Luna.
Tras el avistamiento, se alertó a la Comisaría Segunda, lo que dio inicio a un operativo que incluyó al cuerpo de elite DEAR para asegurar la zona. El detenido enfrenta un requerimiento judicial por una causa de presunta estafa y fue trasladado primero a la dependencia jurisdiccional y luego a la Alcaidía Policial, donde permanece alojado como imputado por el delito de estafa.
Desde la fuerza de seguridad se destacó la actuación del Cabo Romero, resaltando su vocación y compromiso que permitieron la rápida localización y detención del individuo buscado a nivel nacional.