Detenido en Chilecito un estafador buscado por la justicia tras operativo policial

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La Policía de Chilecito logró la detención de un hombre de 45 años que tenía un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Instrucción N° 2. El arresto se produjo este viernes, gracias a la identificación realizada por el Cabo 1° Hugo Romero, quien se encontraba de franco y reconoció al sospechoso en la esquina de calle Gobernador Motta y avenida Pelagio B. Luna.

Tras el avistamiento, se alertó a la Comisaría Segunda, lo que dio inicio a un operativo que incluyó al cuerpo de elite DEAR para asegurar la zona. El detenido enfrenta un requerimiento judicial por una causa de presunta estafa y fue trasladado primero a la dependencia jurisdiccional y luego a la Alcaidía Policial, donde permanece alojado como imputado por el delito de estafa.

Desde la fuerza de seguridad se destacó la actuación del Cabo Romero, resaltando su vocación y compromiso que permitieron la rápida localización y detención del individuo buscado a nivel nacional.