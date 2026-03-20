Viernes, 20 de Marzo 2026
Detenido en Chilecito un estafador buscado por la justicia tras operativo policial
Policiales

Detenido en Chilecito un estafador buscado por la justicia tras operativo policial

Un hombre de 45 años fue detenido en Chilecito tras ser reconocido por un policía fuera de servicio. Pesaba sobre él un pedido de captura por estafa. La rápida acción policial permitió su localización y arresto.

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La Policía de Chilecito logró la detención de un hombre de 45 años que tenía un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Instrucción N° 2. El arresto se produjo este viernes, gracias a la identificación realizada por el Cabo 1° Hugo Romero, quien se encontraba de franco y reconoció al sospechoso en la esquina de calle Gobernador Motta y avenida Pelagio B. Luna.

Tras el avistamiento, se alertó a la Comisaría Segunda, lo que dio inicio a un operativo que incluyó al cuerpo de elite DEAR para asegurar la zona. El detenido enfrenta un requerimiento judicial por una causa de presunta estafa y fue trasladado primero a la dependencia jurisdiccional y luego a la Alcaidía Policial, donde permanece alojado como imputado por el delito de estafa.

Desde la fuerza de seguridad se destacó la actuación del Cabo Romero, resaltando su vocación y compromiso que permitieron la rápida localización y detención del individuo buscado a nivel nacional.

Etiquetas: chilecito policía detención estafa justicia operativo de seguridad
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