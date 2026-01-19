Detenido un ladrón tras robar en un comercio de Aimogasta en pocas horas

Un robo ocurrió en un comercio de Aimogasta, lo que generó preocupación entre los vecinos de la zona. La policía local logró identificar al sospechoso y lo detuvo a las pocas horas del incidente.
El hecho tuvo lugar en la noche del pasado jueves. La rápida intervención de las autoridades permitió recuperar los objetos sustraídos y restablecer la seguridad en la comunidad.
Las fuerzas de seguridad continúan investigando el caso para determinar si el detenido está vinculado a otros delitos en la región.