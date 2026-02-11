Diego Agüero recibe condena por accidente: 2 años y 8 meses de prisión efectiva

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Diego Marcelo Agüero fue declarado culpable por el delito de lesiones culposas agravadas en un juicio llevado a cabo en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, ubicada en La Rioja. La sentencia, dictada por la Dra. Sara López Douglas, impuso una condena de 2 años y 8 meses de prisión condicional, además de una inhabilitación de 3 años para conducir vehículos.

El incidente que dio origen a este juicio ocurrió el 19 de diciembre de 2021 en la intersección de calle Carlos Peñaloza y avenida Santa Rosa. Agüero, al volante de un automóvil Volkswagen Bora, colisionó con una motocicleta Motomel Blitz, resultando en lesiones graves para las ocupantes de la moto. Una de ellas sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conciencia, mientras que la otra presentó fracturas en el fémur y el radio.

Además de la pena de prisión, se establecieron reglas de conducta que Agüero deberá cumplir durante su condena. Estas incluyen mantener un domicilio fijo, someterse al control del Patronato de Liberados, no consumir drogas ni alcohol, y realizar trabajos comunitarios relacionados con la prevención vial.