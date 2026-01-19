Lunes, 19 de Enero 2026
El rostro de Loan: un año y medio de incertidumbre tras su desaparición
Policiales

El rostro de Loan: un año y medio de incertidumbre tras su desaparición

A dieciocho meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Policía Federal presentó una reconstrucción facial actualizada que busca reactivar su búsqueda. La imagen fue elaborada por expertos y se distribuyó entre organismos judiciales.

A dieciocho meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Policía Federal Argentina ha presentado una nueva reconstrucción facial del niño, quien fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. Esta imagen, elaborada por la División de Individualización Criminal, busca reactivar la búsqueda del menor, cuyo paradero sigue siendo incierto.

El sargento primero Yani Rubén Coronel, especialista en arte forense, llevó a cabo este trabajo utilizando fotografías originales de Loan y sus familiares. La reconstrucción se basa en la identificación de rasgos hereditarios y patrones de crecimiento, destacando que, a pesar del tiempo transcurrido, los cambios físicos en niños de su edad suelen ser limitados.

Las imágenes han sido distribuidas a organismos judiciales y áreas de búsqueda de personas, con la esperanza de que cualquier información adicional sea clave para localizar al niño. La última vez que fue visto, Loan se dirigía hacia una zona de monte tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina.

