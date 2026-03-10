Encuentran a dos adolescentes desaparecidas en Chilecito y Nonogasta tras intensas búsquedas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las adolescentes de 13 y 15 años que habían generado preocupación en el departamento Chilecito fueron localizadas tras intensos operativos de búsqueda. Ambas se encuentran en buen estado de salud y serán restituidas a sus familias después de los exámenes médicos correspondientes.

Una de las menores, Victoria Vergara, fue encontrada en la localidad de Nonogasta. Según informaron fuentes policiales, se verificó que se encuentra bien a simple vista y será entregada a su progenitor tras la revisión médica. La otra adolescente, Manrique Agüero, fue hallada en Chilecito gracias a la colaboración de la Unidad Especial de Atención a la Mujer, Menor y Familia y personal de la Comisaría Primera.

En ambos casos, se aseguró que las menores están aparentemente sanas. Se seguirá el protocolo establecido, que incluye una revisión médica antes de su entrega a los familiares, en comunicación con el Juzgado de Menores, Niñez y Adolescencia. Con esto, se concluye la etapa de búsqueda activa en la región.