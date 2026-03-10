Martes, 10 de Marzo 2026
Encuentran a dos adolescentes desaparecidas en Chilecito y Nonogasta tras intensas búsquedas
Policiales

Encuentran a dos adolescentes desaparecidas en Chilecito y Nonogasta tras intensas búsquedas

Las adolescentes de 13 y 15 años, desaparecidas en Chilecito, fueron localizadas sanas y salvas. La policía completó el operativo con éxito y ahora se procederá a su entrega a las familias.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Las adolescentes de 13 y 15 años que habían generado preocupación en el departamento Chilecito fueron localizadas tras intensos operativos de búsqueda. Ambas se encuentran en buen estado de salud y serán restituidas a sus familias después de los exámenes médicos correspondientes.

Una de las menores, Victoria Vergara, fue encontrada en la localidad de Nonogasta. Según informaron fuentes policiales, se verificó que se encuentra bien a simple vista y será entregada a su progenitor tras la revisión médica. La otra adolescente, Manrique Agüero, fue hallada en Chilecito gracias a la colaboración de la Unidad Especial de Atención a la Mujer, Menor y Familia y personal de la Comisaría Primera.

En ambos casos, se aseguró que las menores están aparentemente sanas. Se seguirá el protocolo establecido, que incluye una revisión médica antes de su entrega a los familiares, en comunicación con el Juzgado de Menores, Niñez y Adolescencia. Con esto, se concluye la etapa de búsqueda activa en la región.

Etiquetas: chilecito nonogasta búsqueda de menores policía seguridad bienestar infantil
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2181 articles →

Artículos relacionados

Operativo policial culmina con éxito: menor desaparecida en Chilecito fue hallada sana y salva

Accidente en el centro de Chepes: colisión sin heridos entre moto y camioneta

Investigación en La Rioja por amenazas en caso de violencia de género afecta a la comunidad
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar