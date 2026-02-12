Jueves, 12 de Febrero 2026
Enrique Nicolini y su familia, ilesos tras accidente de tránsito en Córdoba
Policiales

Enrique Nicolini y su familia, ilesos tras accidente de tránsito en Córdoba

El comunicador de Chamical, Enrique Nicolini, sufrió un accidente en la Ruta Nacional 38. Aunque su familia resultó ilesa, su esposa sufrió un golpe en el tórax. Se esperan más detalles sobre el estado de los ocupantes del otro vehículo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El reconocido comunicador de Chamical, Enrique Nicolini, sufrió un accidente de tránsito en Córdoba mientras viajaba con su familia. El siniestro ocurrió en la intersección de la Ruta Nacional 38 y la Avenida Luis de Rider, en el cruce de San Esteban, cuando su camioneta Volkswagen Amarok colisionó con una Chevrolet Meriva.

A pesar de los daños importantes en el vehículo de Nicolini, los ocupantes se encuentran fuera de peligro. Según informes, el periodista y sus dos hijas resultaron ilesos. Sin embargo, su esposa, Roxana Molina, sufrió un golpe en el tórax debido a la presión del cinturón de seguridad, aunque su lesión no sería grave.

El hecho generó gran conmoción entre los colegas del ámbito periodístico local y la comunidad de Chamical. Las autoridades están investigando las causas del accidente y se esperan más detalles sobre el estado de salud de los ocupantes del otro vehículo involucrado.

Etiquetas: chamical accidente de tránsito ruta nacional 38 prensa san esteban
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1641 articles →

Artículos relacionados

Tragedia en Avenida Costanera: un motociclista pierde la vida en un accidente

Desmantelan cultivo de marihuana en Aimogasta: cuatro arrestos por secuestro de plantas

La provincia refuerza medidas contra la morosidad alimentaria tras cinco detenciones
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar