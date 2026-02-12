Enrique Nicolini y su familia, ilesos tras accidente de tránsito en Córdoba

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El reconocido comunicador de Chamical, Enrique Nicolini, sufrió un accidente de tránsito en Córdoba mientras viajaba con su familia. El siniestro ocurrió en la intersección de la Ruta Nacional 38 y la Avenida Luis de Rider, en el cruce de San Esteban, cuando su camioneta Volkswagen Amarok colisionó con una Chevrolet Meriva.

A pesar de los daños importantes en el vehículo de Nicolini, los ocupantes se encuentran fuera de peligro. Según informes, el periodista y sus dos hijas resultaron ilesos. Sin embargo, su esposa, Roxana Molina, sufrió un golpe en el tórax debido a la presión del cinturón de seguridad, aunque su lesión no sería grave.

El hecho generó gran conmoción entre los colegas del ámbito periodístico local y la comunidad de Chamical. Las autoridades están investigando las causas del accidente y se esperan más detalles sobre el estado de salud de los ocupantes del otro vehículo involucrado.