Martes, 17 de Marzo 2026
Estafa en Chilecito: vecinos pierden $216.000 en compra de cascos por redes sociales
Policiales

Estafa en Chilecito: vecinos pierden $216.000 en compra de cascos por redes sociales

Una joven de 19 años denunció una estafa virtual en Chilecito, perdiendo más de $216.000 en una compra de cascos a través de Instagram. La investigación está en curso.

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Una joven de 19 años fue víctima de una nueva modalidad de estafa virtual en La Rioja, tras realizar transferencias por más de $216.000 a una cuenta vinculada a una supuesta promoción en redes sociales. La afectada, que había acordado la compra de tres cascos para motociclistas a través de la cuenta de Instagram “cascos.silicatos”, fue bloqueada por los vendedores después de realizar las transacciones.

El último contacto se produjo el 15 de marzo, cuando la joven consultó sobre el envío de su pedido. Tras no recibir respuestas, se dio cuenta de que había sido bloqueada en la plataforma. La denuncia fue presentada ante el Departamento de Investigaciones de Chilecito, donde la joven explicó cómo fue engañada y se inició una investigación sobre la cuenta receptora del dinero.

Este incidente pone de relieve la creciente preocupación por las estafas virtuales, especialmente en un contexto donde las compras online han aumentado. Las autoridades locales están trabajando para identificar a los responsables, resaltando la importancia de verificar la identidad de los vendedores en las transacciones digitales.

Etiquetas: la rioja chilecito estafa virtual denuncia policía redes sociales
TL;DR

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