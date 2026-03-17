Estafa en Chilecito: vecinos pierden $216.000 en compra de cascos por redes sociales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Una joven de 19 años fue víctima de una nueva modalidad de estafa virtual en La Rioja, tras realizar transferencias por más de $216.000 a una cuenta vinculada a una supuesta promoción en redes sociales. La afectada, que había acordado la compra de tres cascos para motociclistas a través de la cuenta de Instagram “cascos.silicatos”, fue bloqueada por los vendedores después de realizar las transacciones.

El último contacto se produjo el 15 de marzo, cuando la joven consultó sobre el envío de su pedido. Tras no recibir respuestas, se dio cuenta de que había sido bloqueada en la plataforma. La denuncia fue presentada ante el Departamento de Investigaciones de Chilecito, donde la joven explicó cómo fue engañada y se inició una investigación sobre la cuenta receptora del dinero.

Este incidente pone de relieve la creciente preocupación por las estafas virtuales, especialmente en un contexto donde las compras online han aumentado. Las autoridades locales están trabajando para identificar a los responsables, resaltando la importancia de verificar la identidad de los vendedores en las transacciones digitales.