Estafadores virtuales despojan a ciudadanos de Chilecito de $11 millones

La ciudad de Chilecito ha sido víctima de una nueva estafa virtual, que ha dejado a varios ciudadanos afectados. Se estima que el monto total defraudado asciende a $11 millones.

Las autoridades locales están investigando el caso, mientras que los vecinos alertan sobre la importancia de tomar precauciones al realizar transacciones en línea. Hasta el momento, no se han reportado detenidos en relación con este delito.

Se recomienda a la población que verifique la autenticidad de las plataformas digitales y que esté atenta a posibles fraudes en el futuro.