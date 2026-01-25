Lunes, 26 de Enero 2026
Estafadores virtuales despojan a ciudadanos de Chilecito de $11 millones
Estafadores virtuales despojan a ciudadanos de Chilecito de $11 millones

Una nueva estafa virtual en Chilecito asciende a $11 millones. Las autoridades investigan el caso y advierten sobre el aumento de fraudes digitales en la región.

Hace 6 h
La ciudad de Chilecito ha sido víctima de una nueva estafa virtual, que ha dejado a varios ciudadanos afectados. Se estima que el monto total defraudado asciende a $11 millones.

Las autoridades locales están investigando el caso, mientras que los vecinos alertan sobre la importancia de tomar precauciones al realizar transacciones en línea. Hasta el momento, no se han reportado detenidos en relación con este delito.

Se recomienda a la población que verifique la autenticidad de las plataformas digitales y que esté atenta a posibles fraudes en el futuro.

