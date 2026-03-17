Martes, 17 de Marzo 2026
Estafados en Cosquín Rock: más de 400 afectados reclaman justicia en La Rioja
Policiales

Estafados en Cosquín Rock: más de 400 afectados reclaman justicia en La Rioja

La protesta por la megaestafa en La Rioja dejó heridos tras un ataque a una de las damnificadas. Las víctimas, que depositaron entre $90.000 y $350.000, buscan justicia y la acumulación de hasta 400 denuncias. ¿Lograrán recuperar sus ahorros?

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Un grupo de damnificados por una estafa vinculada al festival Cosquín Rock se movilizó hacia la vivienda de Diego Díaz, uno de los principales implicados, exigiendo justicia debido a su situación de libertad actual. La protesta, que contaba con autorización policial, culminó en un incidente violento, donde una mujer agredió a Abigail Brizuela, quien fue golpeada en la cara, como informó el abogado querellante Fernando Brizuela.

La estafa prometía puestos de trabajo en el evento cordobés con salarios de $2.000.000 y hospedaje, a cambio de depósitos que oscilaban entre $90.000 y $350.000, pero los damnificados fueron informados días antes de que el viaje no se llevaría a cabo. Actualmente, se investiga a cuatro acusados, incluyendo a Coronel, que permanece detenido.

El abogado Brizuela anunció que se solicitará la acumulación de denuncias, que varían entre 150 y 400 víctimas. La intención es cambiar la calificación a Asociación Ilícita, argumentando la existencia de una organización delictiva. Además, se están bloqueando cuentas de Mercado Pago y se ha secuestrado un automóvil relacionado con el caso. Las víctimas esperan que los fondos recuperados sean utilizados para resarcir a las familias afectadas.

Etiquetas: la rioja megaestafa protesta justicia trabajo asociación ilícita
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