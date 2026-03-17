Estafados en Cosquín Rock: más de 400 afectados reclaman justicia en La Rioja

Un grupo de damnificados por una estafa vinculada al festival Cosquín Rock se movilizó hacia la vivienda de Diego Díaz, uno de los principales implicados, exigiendo justicia debido a su situación de libertad actual. La protesta, que contaba con autorización policial, culminó en un incidente violento, donde una mujer agredió a Abigail Brizuela, quien fue golpeada en la cara, como informó el abogado querellante Fernando Brizuela.
La estafa prometía puestos de trabajo en el evento cordobés con salarios de $2.000.000 y hospedaje, a cambio de depósitos que oscilaban entre $90.000 y $350.000, pero los damnificados fueron informados días antes de que el viaje no se llevaría a cabo. Actualmente, se investiga a cuatro acusados, incluyendo a Coronel, que permanece detenido.
El abogado Brizuela anunció que se solicitará la acumulación de denuncias, que varían entre 150 y 400 víctimas. La intención es cambiar la calificación a Asociación Ilícita, argumentando la existencia de una organización delictiva. Además, se están bloqueando cuentas de Mercado Pago y se ha secuestrado un automóvil relacionado con el caso. Las víctimas esperan que los fondos recuperados sean utilizados para resarcir a las familias afectadas.