Estafas con tarjetas: mujer de Portezuelo pierde 4 millones de pesos en fraude
Una mujer de Portezuelo denunció una estafa virtual por más de 4 millones de pesos tras compartir sus datos personales. Las autoridades investigan el caso, mientras crece la preocupación por la seguridad digital.

Una mujer de la zona de Portezuelo denunció haber sido víctima de una estafa virtual al intentar gestionar un trámite relacionado con su tarjeta. Tras proporcionar información personal a desconocidos, se realizó una compra a través de una plataforma de comercio electrónico, superando los 4 millones de pesos.

Al darse cuenta de la situación, la afectada realizó el reclamo pertinente para detener la operación y solicitó la intervención de su entidad financiera. Este tipo de fraudes ha aumentado en la provincia, lo que ha generado preocupación entre la población sobre la seguridad de sus datos personales y financieros.

Las autoridades están investigando el caso y esperan la respuesta del organismo correspondiente para ver si se puede revertir la transacción y establecer responsabilidades. La comunidad ha comenzado a reaccionar, instando a la precaución y a la educación en el manejo de datos personales en línea.

Expertos recomiendan medidas de seguridad adicionales, como verificar la autenticidad de los contactos y utilizar servicios de protección de identidad ante este tipo de vulnerabilidades digitales.

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1758 articles →

