Miércoles, 8 de Abril 2026
Investigación nacional sobre tiroteo escolar en Santa Fe y su vínculo con subculturas digitales
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Investigación nacional sobre tiroteo escolar en Santa Fe y su vínculo con subculturas digitales

El tiroteo en la Escuela Normal Superior N° 40 "Mariano Moreno" ha desatado una alarma nacional, revelando la influencia de culturas subdigitales en jóvenes. En los últimos dos años, se han detectado 15 incidentes similares en el país, lo que subraya una problemática creciente. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el gobernador Pullaro analizan estos fenómenos que trascienden lo local.

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La reciente tragedia en la Escuela Normal Superior N° 40 "Mariano Moreno" en San Cristóbal, donde un estudiante causó la muerte de uno y heridas a otros ocho con una escopeta, ha encendido una alarma sobre la violencia juvenil en Argentina. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el gobernador Pullaro ofrecieron detalles en una conferencia de prensa, resaltando la necesidad de atender a las raíces de este fenómeno creciente.

Monteoliva subrayó que el caso no es aislado y está vinculado a "culturas subdigitales" en las que los jóvenes se involucran, las cuales glorifican la violencia y el uso de armas. En los últimos dos años, se han registrado aproximadamente 15 casos similares en el país, lo que refleja un preocupante aumento de este tipo de incidentes. Además, hay cuatro casos en análisis que subrayan la urgencia de actuar frente a esta problemática.

El jefe del departamento de Unidad Investigación Antiterrorista de la Policía Federal indicó que se realizaron allanamientos y un análisis forense del teléfono del acusado, lo que permitió identificar a un colaborador que fue detenido. Este tipo de violencia escolar ha sido un tema recurrente en varios países, especialmente en Estados Unidos, donde se han producido incidentes similares que han dejado profundas marcas en la sociedad.

Etiquetas: argentina violencia juvenil tiroteo san cristóbal conferencia de prensa ministerio de seguridad
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