Investigación nacional sobre tiroteo escolar en Santa Fe y su vínculo con subculturas digitales

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La reciente tragedia en la Escuela Normal Superior N° 40 "Mariano Moreno" en San Cristóbal, donde un estudiante causó la muerte de uno y heridas a otros ocho con una escopeta, ha encendido una alarma sobre la violencia juvenil en Argentina. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el gobernador Pullaro ofrecieron detalles en una conferencia de prensa, resaltando la necesidad de atender a las raíces de este fenómeno creciente.

Monteoliva subrayó que el caso no es aislado y está vinculado a "culturas subdigitales" en las que los jóvenes se involucran, las cuales glorifican la violencia y el uso de armas. En los últimos dos años, se han registrado aproximadamente 15 casos similares en el país, lo que refleja un preocupante aumento de este tipo de incidentes. Además, hay cuatro casos en análisis que subrayan la urgencia de actuar frente a esta problemática.

El jefe del departamento de Unidad Investigación Antiterrorista de la Policía Federal indicó que se realizaron allanamientos y un análisis forense del teléfono del acusado, lo que permitió identificar a un colaborador que fue detenido. Este tipo de violencia escolar ha sido un tema recurrente en varios países, especialmente en Estados Unidos, donde se han producido incidentes similares que han dejado profundas marcas en la sociedad.