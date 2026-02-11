Miércoles, 11 de Febrero 2026
Estafas en Cosquín Rock: más de 140 denuncias contra una empresa de seguridad falsa
Se han registrado 150 denuncias por estafas laborales en La Rioja, relacionadas con una falsa empresa que ofrecía trabajos en Cosquín Rock. Tres detenidos y pagos de hasta 90 mil pesos generan preocupación en la comunidad.

La comunidad riojana se encuentra alarmada ante un aumento de estafas laborales relacionadas con una falsa empresa de seguridad que ofrecía trabajos en el Cosquín Rock. Hasta el momento, se han registrado aproximadamente 150 denuncias y tres detenidos vinculados a esta causa. Los implicados, que son mayores de edad, fueron arrestados tras ser acusados de estafar a ciudadanos prometiendo empleo en Córdoba.

El jefe del Área de Delitos Económicos de la policía, Santiago Vega, explicó que las víctimas fueron contactadas por una supuesta productora, que les ofreció un trabajo con un salario de 120 mil pesos diarios, pero primero debían abonar 90 mil pesos para un kit de seguridad y documentación. Las víctimas, algunas de las cuales ya habían trabajado con los estafadores, transfirieron dinero a las cuentas de los detenidos, quienes ahora enfrentan indagatorias.

Los detenidos permanecen en Alcaidía y se espera que esta situación aclare el alcance de las estafas y ayude a recuperar el dinero de los afectados. La policía ha instado a la población a ser cautelosa y a verificar la autenticidad de las ofertas laborales, enfatizando la necesidad de una mayor conciencia social para evitar caer en estos engaños.

Etiquetas: la rioja estafas laborales policía de la provincia delitos económicos seguridad cosquín rock
