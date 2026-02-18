Jueves, 19 de Febrero 2026
Famatina: fraude virtual le cuesta $1.428.000 a un hombre de 79 años
Policiales

Famatina: fraude virtual le cuesta $1.428.000 a un hombre de 79 años

Un hombre de 79 años en Famatina fue estafado virtualmente por $1.428.000 tras un engaño en un supuesto soporte técnico. La policía investiga el caso y advierte sobre la creciente vulnerabilidad de los adultos mayores ante estos fraudes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un hombre de 79 años fue víctima de una estafa virtual en el barrio La Boca de Famatina, donde perdió $1.428.000. El incidente ocurrió al intentar resolver un problema en la aplicación Naranja X mediante un número telefónico obtenido digitalmente, según reporta Diario Chilecito.

La comunicación inicial se realizó el domingo con un falso soporte técnico a través de un número 0800. Durante una charla que duró siete horas, los estafadores lograron acceder a información sensible, lo que les permitió hackear su cuenta de WhatsApp y realizar transferencias no autorizadas. Se realizaron tres transferencias desde la aplicación Naranja X, de $245.000, $599.000 y $364.000, a distintas cuentas bancarias. Además, solicitaron un adelanto de haberes de $220.000 en el Banco Nación Argentina.

Las autoridades de Famatina han activado los protocolos necesarios y han informado al juez Jorge Jalil y al fiscal Ariel Ormeño para investigar la identidad de los titulares de las cuentas receptoras. Este caso ha sido caratulado como estafa y resalta la vulnerabilidad de los adultos mayores ante fraudes de este tipo.

En un contexto de aumento de delitos virtuales, se recomienda a la población evitar proporcionar datos personales o bancarios en llamadas o sitios no verificados. Las autoridades locales están trabajando para concienciar y ofrecer herramientas de protección frente a estos crecientes delitos.

Etiquetas: famatina estafa virtual seguridad digital policía delitos adultos mayores
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1721 articles →

Artículos relacionados

Inseguridad en Las Talas: vecinos preocupados por el aumento de robos en la zona

Ruta Nacional 40 afectada por accidente: daños materiales entre Villa Unión y Guandacol

Objetos robados devueltos a sus dueños en un operativo policial en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar