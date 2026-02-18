Famatina: fraude virtual le cuesta $1.428.000 a un hombre de 79 años

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un hombre de 79 años fue víctima de una estafa virtual en el barrio La Boca de Famatina, donde perdió $1.428.000. El incidente ocurrió al intentar resolver un problema en la aplicación Naranja X mediante un número telefónico obtenido digitalmente, según reporta Diario Chilecito.

La comunicación inicial se realizó el domingo con un falso soporte técnico a través de un número 0800. Durante una charla que duró siete horas, los estafadores lograron acceder a información sensible, lo que les permitió hackear su cuenta de WhatsApp y realizar transferencias no autorizadas. Se realizaron tres transferencias desde la aplicación Naranja X, de $245.000, $599.000 y $364.000, a distintas cuentas bancarias. Además, solicitaron un adelanto de haberes de $220.000 en el Banco Nación Argentina.

Las autoridades de Famatina han activado los protocolos necesarios y han informado al juez Jorge Jalil y al fiscal Ariel Ormeño para investigar la identidad de los titulares de las cuentas receptoras. Este caso ha sido caratulado como estafa y resalta la vulnerabilidad de los adultos mayores ante fraudes de este tipo.

En un contexto de aumento de delitos virtuales, se recomienda a la población evitar proporcionar datos personales o bancarios en llamadas o sitios no verificados. Las autoridades locales están trabajando para concienciar y ofrecer herramientas de protección frente a estos crecientes delitos.