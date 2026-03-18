Miércoles, 18 de Marzo 2026
Familia de Alan Gabriel Pérez clama por información tras seis meses de su desaparición
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Familia de Alan Gabriel Pérez clama por información tras seis meses de su desaparición

La familia de Alan Gabriel Pérez, desaparecido en La Rioja hace más de seis meses, solicita ayuda a la comunidad para obtener información sobre su paradero. Se habilitó un número de contacto para colaborar con la búsqueda.

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La búsqueda de Alan Gabriel Pérez, un joven de Concepción del Bermejo, Chaco, se intensifica tras su desaparición hace más de seis meses en La Rioja. Su familia ha decidido visibilizar su caso, solicitando la colaboración de la comunidad para obtener información que ayude a esclarecer su paradero.

Matías Valenzuela, hermano de Alan, lidera el llamado a la solidaridad, enfatizando que cualquier dato, por pequeño que sea, podría ser crucial. La familia se encuentra angustiada debido a la falta de comunicación y avances en la investigación, lo que ha llevado a sus allegados a hacer un esfuerzo adicional para difundir su imagen.

Se ha habilitado un número de contacto, 1165836505, para quienes tengan información sobre Alan. Además, se insta a la población a comunicarse con las autoridades policiales locales para colaborar en la búsqueda de este joven que llegó a la provincia con la esperanza de mejorar su situación laboral.

Etiquetas: la rioja desaparición búsqueda policía Concepción del Bermejo solidaridad
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