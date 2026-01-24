Sábado, 24 de Enero 2026
Familias de Chilecito recuperan la tranquilidad tras el rescate policial por crecida del río Amarillo
Policiales

Familias de Chilecito recuperan la tranquilidad tras el rescate policial por crecida del río Amarillo

Un operativo de rescate en el río Amarillo permitió salvar a varias familias varadas tras una crecida repentina. La acción conjunta de la Policía y Bomberos garantizó su seguridad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Varias familias quedaron varadas en la zona del río Amarillo debido a una crecida repentina del cauce. La situación fue reportada a las 23.55 por la Comisaría Segunda, que rápidamente envió un móvil policial para asistir a los afectados.

El operativo de rescate, liderado por el Crio Insp Horacio Carrizo, permitió localizar a un hombre, Rafael Hazcobo, de 36 años, quien había intentado cruzar el río con su familia. La creciente del agua impidió su regreso y, junto a otros, necesitó asistencia.

La colaboración entre la Policía de la Provincia y el Cuerpo de Bomberos fue crucial en esta emergencia. Se logró rescatar a las familias sin reportar lesiones, aunque sus vehículos quedaron en la otra margen del río. Se espera que maquinaria intervenga para facilitar el paso cuando mejoren las condiciones. El comisario Hugo Escudero subrayó la importancia de la coordinación en situaciones de crisis y la preparación ante eventos climáticos.

Etiquetas: la rioja chilecito operativo de rescate emergencia policía provincial río amarillo
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1281 articles →

Artículos relacionados

Operativos en la Capital: hallan drogas en allanamientos por narcomenudeo

Restos óseos hallados en el barrio 13 de Enero generan alarma en la comunidad

Detenido con pedido de captura es trasladado desde Chilecito a La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar