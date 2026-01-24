Familias de Chilecito recuperan la tranquilidad tras el rescate policial por crecida del río Amarillo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Varias familias quedaron varadas en la zona del río Amarillo debido a una crecida repentina del cauce. La situación fue reportada a las 23.55 por la Comisaría Segunda, que rápidamente envió un móvil policial para asistir a los afectados.

El operativo de rescate, liderado por el Crio Insp Horacio Carrizo, permitió localizar a un hombre, Rafael Hazcobo, de 36 años, quien había intentado cruzar el río con su familia. La creciente del agua impidió su regreso y, junto a otros, necesitó asistencia.

La colaboración entre la Policía de la Provincia y el Cuerpo de Bomberos fue crucial en esta emergencia. Se logró rescatar a las familias sin reportar lesiones, aunque sus vehículos quedaron en la otra margen del río. Se espera que maquinaria intervenga para facilitar el paso cuando mejoren las condiciones. El comisario Hugo Escudero subrayó la importancia de la coordinación en situaciones de crisis y la preparación ante eventos climáticos.