Indagatoria a profesionales por el caso Simón: repercusiones en la comunidad riojana

La investigación en el caso del pequeño Simón, quien falleció el 8 de marzo, ha avanzado de manera significativa. La jueza Córdoba lidera el proceso judicial que busca determinar las responsabilidades de los profesionales del centro de salud público involucrados en el parto. Se ha convocado a indagatoria a los dos licenciados en obstetricia, con la licenciada Vanina Gómez citada para declarar el martes a las 10:00 y Héctor Paz el miércoles a la misma hora.

La muerte de Simón ha provocado una profunda conmoción en la comunidad, lo que ha llevado a los familiares a exigir justicia desde el primer momento. Han organizado una marcha para este viernes, con el fin de visibilizar la situación y presionar por una rápida resolución del caso, que ha captado la atención de la sociedad local debido a las trágicas circunstancias que rodearon su fallecimiento en el hospital estatal.