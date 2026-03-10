Femicidio y suicidio conmocionan al barrio Francisco Primero en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un episodio de violencia ha impactado a la ciudad de La Rioja, tras el hallazgo de una mujer de 34 años, identificada como Jessica Mercado, sin vida en su hogar en el barrio Francisco Primero. La investigación está siendo manejada por la Justicia como un posible femicidio.

El principal sospechoso del hecho sería su pareja, Miguel Ruarte, quien llegó al hospital sin signos vitales. La pareja convivía con sus tres hijos en la vivienda, y uno de los menores alertó a un vecino, lo que permitió que la Policía fuera notificada de inmediato.

El comisario Dalmiro Escudero informó sobre el despliegue de un operativo en el lugar, donde peritos de la Policía Técnica Judicial y del personal de Homicidios trabajan en la reconstrucción de los hechos. La causa está bajo la supervisión de la jueza de instrucción María Cecilia Córdoba.

Las investigaciones continúan, sin que se haya determinado el móvil del crimen. Los niños presentes al momento del incidente han sido puestos bajo resguardo judicial, generando una profunda conmoción entre los vecinos de la zona.