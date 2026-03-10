Martes, 10 de Marzo 2026
Femicidio y suicidio conmocionan al barrio Francisco Primero en La Rioja
Policiales

Una mujer de 34 años, Jessica Mercado, fue hallada sin vida en su hogar en el barrio Francisco Primero de La Rioja, presuntamente víctima de femicidio. Su pareja, Miguel Ruarte, llegó sin vida al hospital tras el incidente. La Justicia investiga el caso mientras los tres hijos de la pareja están bajo resguardo judicial.

Hace 2 h 1 min de lectura
Un episodio de violencia ha impactado a la ciudad de La Rioja, tras el hallazgo de una mujer de 34 años, identificada como Jessica Mercado, sin vida en su hogar en el barrio Francisco Primero. La investigación está siendo manejada por la Justicia como un posible femicidio.

El principal sospechoso del hecho sería su pareja, Miguel Ruarte, quien llegó al hospital sin signos vitales. La pareja convivía con sus tres hijos en la vivienda, y uno de los menores alertó a un vecino, lo que permitió que la Policía fuera notificada de inmediato.

El comisario Dalmiro Escudero informó sobre el despliegue de un operativo en el lugar, donde peritos de la Policía Técnica Judicial y del personal de Homicidios trabajan en la reconstrucción de los hechos. La causa está bajo la supervisión de la jueza de instrucción María Cecilia Córdoba.

Las investigaciones continúan, sin que se haya determinado el móvil del crimen. Los niños presentes al momento del incidente han sido puestos bajo resguardo judicial, generando una profunda conmoción entre los vecinos de la zona.

Etiquetas: la rioja femicidio policía justicia barrio francisco primero violencia de género
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos.

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2189 articles →

