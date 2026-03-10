La Rioja conmocionada por femicidio: Ruarte asesina a su expareja y se quita la vida

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La comunidad de La Rioja se conmovió por un nuevo caso de violencia de género que resultó en la muerte de Jesica Verónica Mercado. El trágico hecho ocurrió en el barrio Francisco I durante la madrugada, cuando su expareja, Miguel Ruarte, la asesinó y luego se quitó la vida. La jueza Cecilia Córdoba se presentó en el lugar alrededor de las 2:10 am tras el aviso de la Comisaría Tercera y el área de Homicidios.

Ruarte, quien tenía antecedentes legales por un hecho de flagrancia en diciembre de 2025, atacó a Mercado antes de autolesionarse, falleciendo más tarde en el hospital. La jueza Córdoba indicó que se esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte de la víctima. Además, destacó que ninguna de las familias solicitó peritos de parte para el proceso.

En un contexto alarmante, Córdoba también mencionó que se inhibirá en los registros del Juzgado de Violencia de Género para investigar si existían denuncias previas que no evitaron este desenlace fatal. Los tres hijos menores de la víctima, que estaban en la vivienda durante el hecho, fueron asistidos por especialistas y se encuentran bajo el cuidado de un tío materno, y posteriormente fueron entregados a su abuela. La jueza de menores evaluará su situación futura.