Martes, 10 de Marzo 2026
La Rioja conmocionada por femicidio: Ruarte asesina a su expareja y se quita la vida
Policiales

La Rioja conmocionada por femicidio: Ruarte asesina a su expareja y se quita la vida

Un nuevo femicidio sacude a La Rioja: Jesica Verónica Mercado fue asesinada por su expareja, Miguel Ruarte, quien luego se quitó la vida. Los tres hijos de la víctima están bajo protección. La comunidad enfrenta un alarmante aumento en la violencia de género.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La comunidad de La Rioja se conmovió por un nuevo caso de violencia de género que resultó en la muerte de Jesica Verónica Mercado. El trágico hecho ocurrió en el barrio Francisco I durante la madrugada, cuando su expareja, Miguel Ruarte, la asesinó y luego se quitó la vida. La jueza Cecilia Córdoba se presentó en el lugar alrededor de las 2:10 am tras el aviso de la Comisaría Tercera y el área de Homicidios.

Ruarte, quien tenía antecedentes legales por un hecho de flagrancia en diciembre de 2025, atacó a Mercado antes de autolesionarse, falleciendo más tarde en el hospital. La jueza Córdoba indicó que se esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte de la víctima. Además, destacó que ninguna de las familias solicitó peritos de parte para el proceso.

En un contexto alarmante, Córdoba también mencionó que se inhibirá en los registros del Juzgado de Violencia de Género para investigar si existían denuncias previas que no evitaron este desenlace fatal. Los tres hijos menores de la víctima, que estaban en la vivienda durante el hecho, fueron asistidos por especialistas y se encuentran bajo el cuidado de un tío materno, y posteriormente fueron entregados a su abuela. La jueza de menores evaluará su situación futura.

Etiquetas: la rioja violencia de género femicidio justicia cecilia córdoba barrio francisco i
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2185 articles →

Artículos relacionados

Indagatoria a profesionales por el caso Simón: repercusiones en la comunidad riojana

Encuentran a dos adolescentes desaparecidas en Chilecito y Nonogasta tras intensas búsquedas

Operativo policial culmina con éxito: menor desaparecida en Chilecito fue hallada sana y salva
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar