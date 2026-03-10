Martes, 10 de Marzo 2026
La comunidad de barrio Francisco I conmocionada tras revelarse antecedentes de violencia
Policiales

La comunidad de barrio Francisco I conmocionada tras revelarse antecedentes de violencia

La conmoción en La Rioja tras el hallazgo de los cuerpos de Jessica Mercado y Justino Ruarte revela la alarmante violencia de género en la región. A pesar de las órdenes judiciales, Ruarte continuó violando restricciones, lo que plantea preguntas sobre la eficacia de las medidas de protección. La comunidad exige un enfoque más efectivo para salvaguardar a las víctimas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La comunidad de La Rioja está conmocionada tras el hallazgo de los cuerpos de Jessica Verónica Mercado y Justino Miguel Ángel Ruarte en el barrio Francisco I°. Este trágico suceso ha puesto en evidencia el grave problema de la violencia de género en la región, ya que Ruarte contaba con un historial de denuncias y había sido excluido del hogar por orden judicial.

El 3 de octubre de 2024, la Dra. Marano dictó la exclusión de Ruarte tras una denuncia en la Unidad de Violencia de Género. Sin embargo, el agresor continuó incumpliendo las restricciones. En diciembre de ese mismo año, fue detenido tras ser encontrado en la vivienda de Jessica, lo que llevó a que se le impusiera una pulsera electrónica de monitoreo. A pesar de este control, la situación no mejoró, y el último episodio de violencia ocurrió el 8 de febrero de este año, cuando Jessica informó sobre un ataque de Ruarte.

Los testimonios de los vecinos indican que Jessica, junto a sus hijos menores, vivía en un ambiente de constante hostigamiento. Este caso ha reavivado el debate sobre la violencia de género en La Rioja, donde se hace evidente la necesidad de mejorar las políticas de protección y garantizar la seguridad de las mujeres en situaciones de riesgo.

Etiquetas: la rioja violencia de género justicia comunidad seguridad de las víctimas
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2193 articles →

Artículos relacionados

Femicidio y suicidio conmocionan al barrio Francisco Primero en La Rioja

Indagatoria a profesionales por el caso Simón: repercusiones en la comunidad riojana

La Rioja conmocionada por femicidio: Ruarte asesina a su expareja y se quita la vida
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar