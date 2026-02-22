Domingo, 22 de Febrero 2026
Femicida en juicio: J. A. T. P. elige el silencio ante la justicia riojana
Femicida en juicio: J. A. T. P. elige el silencio ante la justicia riojana

La Cámara Tercera en lo Criminal de La Rioja juzga a J. A. T. P. por Homicidio Agravado. Testigos relatan el hallazgo del cuerpo de la víctima en su vivienda, lo que añade gravedad al caso.

En el juicio por **Homicidio Agravado** que se lleva a cabo en la **Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional** de la **Primera Circunscripción Judicial**, el imputado J. A. T. P. se abstuvo de declarar ante el Tribunal. La audiencia, presidida por la Dra. **Sara López Douglas**, escuchó testimonios de efectivos policiales que participaron en las primeras investigaciones del caso.

Una oficial Sub Inspectora, que formaba parte de la **Oficina de Violencia de Género**, fue la primera en declarar. Relató que un hombre se presentó en la comisaría afirmando que su amigo había confesado haber asesinado a una mujer. Este testimonio llevó a la policía a proceder con la aprehensión del acusado en su domicilio, donde encontraron el cuerpo sin vida de la víctima.

Otro oficial confirmó que recibió la denuncia directamente del informante y que, al llegar al lugar, hallaron al acusado en la entrada de la vivienda. Al ingresar al patio, encontraron el cuerpo de la víctima oculto entre escombros. Además, se identificaron manchas de sangre en el interior de la casa.

La Policía Científica tomó intervención para realizar el relevamiento técnico correspondiente, asegurando la escena del crimen para las pericias necesarias.

TL;DR

