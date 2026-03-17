Martes, 17 de Marzo 2026
Gendarmería intercepta tráfico de hojas de coca y fauna en Talamuyuna
Policiales

Gendarmería intercepta tráfico de hojas de coca y fauna en Talamuyuna

Gendarmería Nacional realizó un operativo en Talamuyuna, donde incautó hojas de coca y aves silvestres en transporte ilegal. La acción destaca la lucha contra el narcotráfico y la protección de la fauna.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 57 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina realizaron un operativo en la Ruta Nacional 38 que resultó en la incautación de cargamentos ilegales y el rescate de fauna protegida. El procedimiento se llevó a cabo en el puesto de Talamuyuna y contó con la colaboración de la Dirección General de Aduanas.

Durante la inspección de colectivos y vehículos particulares, se encontraron paquetes con hojas de coca ocultos y transportes no autorizados de seres vivos. Entre los hallazgos, se decomisaron jaulas con aves silvestres que eran trasladadas de manera ilegal, lo que llevó a la intervención inmediata para proteger a los ejemplares.

Las actuaciones también incluyeron infracciones a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, y los responsables del tráfico de especies fueron puestos a disposición de la justicia. Este operativo pone de relieve la importancia del trabajo conjunto entre las distintas dependencias del Estado para abordar el narcotráfico y el tráfico de especies, fenómenos que amenazan la seguridad pública y la biodiversidad de la región.

La Gendarmería Nacional seguirá realizando operativos en puntos estratégicos de la provincia, reafirmando su compromiso con la conservación de la riqueza natural de Argentina.

Etiquetas: argentina gendarmería nacional tráfico ilegal conservación de fauna narcotráfico Talamuyuna
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2349 articles →

Artículos relacionados

Modificación de carátula en causa por estafa: 400 afectados en La Rioja

Operativo de seguridad en Buenos Aires: arrestan a un fugitivo riojano

Estafa en Chilecito: vecinos pierden $216.000 en compra de cascos por redes sociales
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar