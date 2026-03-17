Gendarmería intercepta tráfico de hojas de coca y fauna en Talamuyuna

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Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina realizaron un operativo en la Ruta Nacional 38 que resultó en la incautación de cargamentos ilegales y el rescate de fauna protegida. El procedimiento se llevó a cabo en el puesto de Talamuyuna y contó con la colaboración de la Dirección General de Aduanas.

Durante la inspección de colectivos y vehículos particulares, se encontraron paquetes con hojas de coca ocultos y transportes no autorizados de seres vivos. Entre los hallazgos, se decomisaron jaulas con aves silvestres que eran trasladadas de manera ilegal, lo que llevó a la intervención inmediata para proteger a los ejemplares.

Las actuaciones también incluyeron infracciones a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, y los responsables del tráfico de especies fueron puestos a disposición de la justicia. Este operativo pone de relieve la importancia del trabajo conjunto entre las distintas dependencias del Estado para abordar el narcotráfico y el tráfico de especies, fenómenos que amenazan la seguridad pública y la biodiversidad de la región.

La Gendarmería Nacional seguirá realizando operativos en puntos estratégicos de la provincia, reafirmando su compromiso con la conservación de la riqueza natural de Argentina.