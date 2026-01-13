GNA desmantela un intento de tráfico de drogas en un micro en Argentina

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Más de tres kilos de droga fueron incautados por la GNA durante un operativo en un micro de larga distancia. La intervención tuvo lugar en una de las rutas principales del país, donde se detectó un transporte irregular.

Las autoridades informaron que la sustancia estaba oculta en un compartimento del vehículo, lo que dificultó su detección. Esta acción forma parte de una serie de operativos que buscan combatir el tráfico de estupefacientes en Argentina.

El procedimiento se realizó en coordinación con otros organismos de seguridad, lo que resalta el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico. Se espera que los involucrados enfrenten cargos por la tenencia y transporte de drogas.