Grave accidente en Ruta 40: dos hombres de Guandacol luchan por su vida en terapia intensiva

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la tarde del martes sobre la Ruta Nacional 40, cerca del paraje La Chilca. Dos hombres de Guandacol resultaron con heridas severas tras perder el control de su motocicleta debido a un desperfecto mecánico. El siniestro involucró a una motocicleta Honda Wave negra, conducida por Miguel Manrique (53), quien viajaba con Vicente Manrique (72).

Las primeras investigaciones indican que el accidente fue causado por el reventón del neumático trasero, lo que llevó a que el conductor perdiera el control y el vehículo saliera de la ruta, provocando que ambos ocupantes fueran despedidos. Personal del Servicio de Emergencias 107 llegó al lugar para asistir a los heridos, quienes fueron trasladados inicialmente al hospital de Villa Unión y luego derivados al Hospital Eleazar Herrera Motta debido a la gravedad de sus lesiones.

Vicente Manrique presenta un estado crítico, con múltiples lesiones que incluyen traumatismo de cráneo y fracturas, mientras que Miguel Manrique también presenta lesiones serias en varias partes de su cuerpo. Ambos permanecen en terapia intensiva bajo constante monitoreo médico. Las autoridades locales están investigando las condiciones del asfalto en el momento del accidente, aunque la principal hipótesis se centra en la falla mecánica.