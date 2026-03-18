Miércoles, 18 de Marzo 2026
Incendio consume colectivo de Rioja Bus en pleno centro de La Rioja capital
Policiales

Incendio consume colectivo de Rioja Bus en pleno centro de La Rioja capital

Un incendio en un colectivo de RiojaBus, con 30 pasajeros a bordo, fue controlado rápidamente en la Avenida Juan Domingo Perón. No hubo heridos, pero los daños materiales fueron significativos.

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El martes por la tarde, alrededor de las 19:00 horas, una unidad de RiojaBus se incendió en la Avenida Juan Domingo Perón, frente a la Jefatura de Policía de la Provincia. La rápida intervención de las fuerzas policiales en el lugar pudo evitar una tragedia mayor.

En el momento del incidente, había 30 pasajeros a bordo. El conductor detuvo el vehículo de inmediato al notar el fuego, lo que permitió que los ocupantes evacuaran de manera segura por la puerta trasera. No se reportaron heridos ni entre los pasajeros ni el chofer.

Los daños materiales fueron significativos, afectando principalmente el motor del colectivo. Personal de Bomberos trabajó en el lugar para controlar el fuego y realizar las investigaciones necesarias para determinar las causas del siniestro. Como resultado del operativo, el tránsito en la zona se vio restringido durante el procedimiento de emergencia.

Etiquetas: la rioja macrocentro incendio riojabus tránsito bomberos
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