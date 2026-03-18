Incendio consume depósito en la zona sur: vecinos preocupados por la seguridad

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un incendio estructural se produjo en la madrugada de este miércoles en la intersección de las avenidas Ramón Navarro y René Favaloro en La Rioja. A pesar de la magnitud del fuego, no se reportaron heridos, lo que generó alivio en la comunidad.

Las alarmas de los servicios de emergencia se activaron alrededor de las 03.10 horas, alertando sobre un siniestro en una propiedad que incluía un depósito de aproximadamente 10 x 5 metros, perteneciente a Daher José Ramón. El fuego, que se propagó rápidamente, causó la pérdida total de los bienes en su interior.

Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, Bomberos de la Policía y Protección Ciudadana se unieron en la respuesta al incidente, trabajando arduamente para contener las llamas y proteger la vivienda principal y las estructuras cercanas. Tras un intenso trabajo de remoción y enfriamiento, lograron asegurar el área afectada.

Las autoridades aún no han identificado las causas del incendio, y se espera que las investigaciones técnicas aclaren lo sucedido, que resultó en daños materiales significativos pero sin víctimas.