Miércoles, 18 de Marzo 2026
Incendio de colectivo en Avenida Perón: sin heridos, pero con gran pérdida material
Policiales

Incendio de colectivo en Avenida Perón: sin heridos, pero con gran pérdida material

Una unidad de Rioja Bus se incendió en la zona sur de la ciudad, generando preocupación entre los pasajeros y la comunidad. Afortunadamente, no hubo heridos graves, pero se requiere una revisión urgente de los protocolos de seguridad en el transporte público.

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Pasadas las 19:00 horas de este martes, un incendio se desató en una unidad de Rioja Bus mientras circulaba por la zona sur de la ciudad, específicamente en la Avenida Perón, frente a la Jefatura de Policía de la Provincia. La rápida intervención de efectivos policiales permitió que los pasajeros evacuaran el vehículo antes de que las llamas se propagaran, evitando así una tragedia.

Afortunadamente, no se registraron heridos graves entre el conductor y los pasajeros. Las autoridades locales resaltaron la importancia de la pronta llegada de los servicios de emergencia, que actuaron en cuestión de minutos. Este incidente ha despertado inquietud en la comunidad sobre la seguridad del transporte público, subrayando la necesidad de revisar los protocolos de mantenimiento y evacuación.

La Jefatura de Policía ha iniciado una investigación para determinar las causas del fuego, que podría haber sido ocasionado por un fallo mecánico. La población ha expresado su deseo de mejoras en las condiciones de las unidades y en la capacitación del personal, especialmente en situaciones críticas. La seguridad en el transporte urbano se ha convertido en una prioridad dada la creciente demanda y el aumento poblacional.

Etiquetas: la rioja incendio transporte público seguridad jefatura de policía emergencia
TL;DR

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