Joven arrestado en Chilecito tras asalto a un repartidor: $600.000 robados

Este viernes, un hombre de 55 años fue víctima de un robo en Chilecito, donde le sustrajeron un bolso tipo morral que contenía más de $600.000. El incidente ocurrió mientras se encontraba en un camión de reparto en el Distrito Los Sarmientos.

Tras presentar la denuncia en la comisaría, la Policía de Investigaciones de Chilecito inició las investigaciones pertinentes. Con la evidencia recabada, solicitaron una orden judicial al Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 2, dirigido por la Dra. María Florencia Alfonso.

Con la autorización judicial, se llevó a cabo un operativo que resultó en la detención de un joven de 23 años, apellidado Arias, residente de Chilecito. Durante el procedimiento, se encontró en su automóvil un bolso militar que contenía dinero y otros objetos relacionados con el robo. Además, se le hallaron envoltorios con cocaína, lo que generó la intervención de la U.O.E. Narcotráfico.

El detenido fue trasladado a la Alcaidía Policial y enfrenta cargos por hurto y posesión de drogas, quedando a disposición de la Justicia Federal. La Policía reafirmó su compromiso con la seguridad y la investigación de delitos en la comunidad.