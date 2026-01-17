Sábado, 17 de Enero 2026
Policiales

Joven arrestado en Chilecito tras asalto a un repartidor: $600.000 robados

Un hombre de 55 años fue asaltado en Chilecito, perdiendo más de $600.000. La Policía detuvo a un joven de 23 años vinculado al robo y halló cocaína en su poder.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
Este viernes, un hombre de 55 años fue víctima de un robo en Chilecito, donde le sustrajeron un bolso tipo morral que contenía más de $600.000. El incidente ocurrió mientras se encontraba en un camión de reparto en el Distrito Los Sarmientos.

Tras presentar la denuncia en la comisaría, la Policía de Investigaciones de Chilecito inició las investigaciones pertinentes. Con la evidencia recabada, solicitaron una orden judicial al Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 2, dirigido por la Dra. María Florencia Alfonso.

Con la autorización judicial, se llevó a cabo un operativo que resultó en la detención de un joven de 23 años, apellidado Arias, residente de Chilecito. Durante el procedimiento, se encontró en su automóvil un bolso militar que contenía dinero y otros objetos relacionados con el robo. Además, se le hallaron envoltorios con cocaína, lo que generó la intervención de la U.O.E. Narcotráfico.

El detenido fue trasladado a la Alcaidía Policial y enfrenta cargos por hurto y posesión de drogas, quedando a disposición de la Justicia Federal. La Policía reafirmó su compromiso con la seguridad y la investigación de delitos en la comunidad.

Etiquetas: chilecito chamical robo policía narcotráfico justicia
TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

815 articles →

