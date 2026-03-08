Joven en estado crítico tras ser apuñalado en una pelea en Vichigasta

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un joven resultó gravemente herido tras una pelea en el barrio Villa Regina de Vichigasta. La agresión ocurrió durante una riña callejera, donde la víctima fue atacada con un arma blanca. Al momento de ser atendido, el joven presentaba aliento etílico y no pudo identificar a sus agresores.

La intervención del personal de la Comisaría de Vichigasta se dio tras el aviso del equipo médico local. La doctora Patricia Bottone realizó las primeras curaciones, encontrando una herida de hasta seis centímetros en el abdomen y otra lesión menor. Dada la gravedad de las heridas, se decidió su traslado al Hospital Eleazar Herrera Motta en Chilecito para estudios más complejos y vigilancia médica.

Este incidente resalta la preocupación creciente por la violencia en las calles, afectando a varias comunidades de la provincia. Las autoridades locales están trabajando en nuevas medidas para abordar esta problemática, aunque aún no se han detallado iniciativas específicas.