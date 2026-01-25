Joven herido en grave choque de motos: la fuga del otro involucrado genera preocupación en la comunidad

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un joven resultó herido tras un grave accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 22, en el que colisionaron dos motocicletas en La Rioja. El herido sufrió un traumatismo de cráneo, una fractura de maxilar y heridas cortantes, siendo asistido en el lugar antes de ser trasladado a un centro de salud, donde optó por firmar el alta voluntaria.

El conductor de la otra motocicleta se dio a la fuga sin recibir atención médica ni realizarse los controles pertinentes. Las autoridades de la División Accidentes Viales trasladaron los vehículos involucrados para realizar las pericias necesarias, mientras se investiga la situación del conductor que escapó y las circunstancias que rodearon el siniestro.

Este tipo de incidentes genera inquietud en la comunidad, subrayando la necesidad de reforzar la seguridad vial. En La Rioja, se han implementado campañas de concientización para fomentar una conducción responsable y reducir accidentes. Las autoridades locales están instadas a colaborar con la ciudadanía para prevenir futuros siniestros y mejorar las condiciones de seguridad en las calles.