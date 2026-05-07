Joven perdido en Cerro Velasco es hallado en buen estado por rescatistas

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Un joven de 26 años, oriundo de San Luis, fue rescatado en la nueva ruta al Velasco tras un operativo que se extendió hasta la noche. La búsqueda comenzó después de que se reportara su desaparición durante una expedición en el cerro, donde se desorientó y se separó de su compañero.

Personal de la Unidad Regional Segunda, junto a efectivos del D.E.A.R. y de la Subcomisaría de Anguinán, trabajaron arduamente en un terreno complicado. Finalmente, alrededor de las 21:30 horas, lograron localizar a Hernandez, quien presentaba signos de deshidratación y fue atendido con primeros auxilios en el lugar.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Chilecito para una evaluación médica, donde se confirmó que se encuentra en buen estado general, aunque permanecerá bajo observación preventiva. Este caso resalta la importancia de la colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad y la efectividad de los protocolos de rescate en situaciones críticas.

La comunidad celebra el exitoso desenlace de la búsqueda y espera que este incidente promueva prácticas de seguridad más estrictas para quienes realizan actividades en zonas de riesgo.