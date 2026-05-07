Estudiantes de Famatina afectados por estafa millonaria en indumentaria escolar

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La comunidad educativa de Famatina enfrenta una situación alarmante tras la presentación de tres denuncias penales contra la empresa de indumentaria “THE BLACK EGRESADOS”, involucrando a 52 alumnos de distintas escuelas. El fraude superaría los 7 millones de pesos y afecta a estudiantes de dos escuelas secundarias y una primaria que esperaban recibir su indumentaria de fin de curso.

Las denuncias fueron formuladas este miércoles en la Comisaría de Famatina y apuntan a un ciudadano de apellido Vivas. Según las denuncias, la empresa realizó cobros mensuales entre $24.772 y $34.740, pero luego desapareció sin entregar las prendas acordadas. Los pagos comenzaron en septiembre de 2025, con la promesa de entrega al inicio del ciclo lectivo, pero la compañía cortó toda comunicación, dejando a los padres y alumnos en un estado de frustración.

El material recopilado por los denunciantes incluye comprobantes de transferencia, audios de WhatsApp con promesas incumplidas y fotografías de los responsables. La causa está bajo la dirección del Juez de Instrucción N° 1, Dr. Marcelo Carrizo, quien ha comenzado a investigar para localizar a los responsables. Se teme que más instituciones del interior provincial puedan estar afectadas por el mismo esquema fraudulento.