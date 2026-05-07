Jueves, 7 de Mayo 2026
Allanamientos en Aimogasta: un joven de 31 años es detenido por la policía.
Policiales

Allanamientos en Aimogasta: un joven de 31 años es detenido por la policía.

El Departamento de Investigaciones de Aimogasta realizó dos procedimientos en Talacán, resultando en la detención de un hombre de 31 años y la incautación de prendas vinculadas a robos. La investigación sigue abierta.

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En el barrio Talacán, el Departamento de Investigaciones de Aimogasta realizó el jueves dos procedimientos en el marco de causas judiciales relacionadas con delitos contra la propiedad. Estos operativos, apoyados por la Guardia de Prevención de la Comisaría local, fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción Penal.

Durante las irrupciones en dos domicilios, se logró la detención de un hombre de 31 años, identificado como Villafañe, quien fue puesto a disposición de la justicia. También se incautaron prendas de vestir que están vinculadas a las pruebas en la investigación de robos y tentativas de robo.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, y la investigación sigue su curso para esclarecer su posible implicación en otros delitos ocurridos en la región.

Etiquetas: aimogasta talacán delitos contra la propiedad policía investigación detención
TL;DR

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